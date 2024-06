Un gesto da prepotenti

: mobbing), che può generare un trauma psichico; Abuso familiare – abuso all'interno di una famiglia Abuso minorile – abuso nei confronti di minori Abuso sessuale – coinvolgimento in attività sessuali di una persona non consenziente o non consapevole Abuso senile – abuso nei confronti di anziani Mobbing – forma di abuso psicofisico Abuso – nel diritto Abuso d'ufficio – reato previsto dall'art. Abuso – in psicologia, forma di violenza verbale, fisica o psicologica (ad es.

Italiano: Sostantivo: abuso m sing (pl.: abusi) . uso esagerato di qualcosa. (diritto) uso di un diritto oltre i limiti imposti dalla legge abuso d'ufficio: utilizzare una posizione o un impiego riconosciuti, per esempio in politica o in varie funzioni d'amministrazione, in modo cagionevole per qualcuno ed appunto a proprio vantaggio oppure per altri, talvolta anche attraverso la corruzione. abuso di mezzi di correzione: per tutori o genitori.