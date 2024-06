fuoriuscite reflussi

: Spesso appare in posizione di decubito e non contiene né acido né bile, perché il contenuto rigurgitato non ha ancora raggiunto lo stomaco. Non è preceduto da nausea poiché quest'ultima è causata da alimenti presenti nello stomaco. Diversamente da quanto avviene nella ruminazione e nel vomito, il materiale emesso non proviene dallo stomaco. Il termine rigurgito si riferisce alla escrezione del contenuto esofagico sino alla gola o alla bocca e a volte sino alle vie aeree.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: rigurgiti m pl . plurale di rigurgito. Voce verbale: rigurgiti . seconda persona singolare dell'indicativo presente di rigurgitare. prima persona singolare del congiuntivo presente di rigurgitare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di rigurgitare. terza persona singolare del congiuntivo presente di rigurgitare. terza persona singolare dell'imperativo presente di rigurgitare.