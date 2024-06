Fucile da caccia

: Il termine doppietta ha diversi significati: Doppietta – un fucile dotato di due canne lisce Doppietta – in numismatica, nome di una moneta Doppietta – una tecnica di guida dell'automobile, consistente nel facilitare l'innesto di una marcia con l'uso doppio della frizione Doppietta – in una partita di calcio, doppia marcatura di un giocatore Doppietta – vittoria di due trofei nella stessa stagione da parte di una squadra di calcio Doppietta – in gemmologia, tipo di pietra composita, realizzata per imitare una gemma di dimensioni superiori Doppietta – in gare di Formula 1, arrivo di due piloti del medesimo team nelle prime due posizioni.

Italiano: Sostantivo: doppietta f sing (pl.: doppiette) . (arma) fucile a due canne. Sillabazione: dop | piét | ta. Pronuncia: IPA: /dop'pjetta/ . Etimologia / Derivazione: deriva da doppio . Sinonimi: coppiola, fucile, schioppo.