Frutto a grappoletti

: Comprende piante coltivate a scopo alimentare (come il ribes rosso, l'uva spina, e il cassis utilizzato in Francia per la crème de cassis) e a scopo ornamentale. Ribes (L. , 1753) è l'unico genere appartenente alla famiglia delle Grossulariaceae, diffuso nell'intero emisfero boreale ed in Sudamerica. .

Italiano: Sostantivo: ribes ( approfondimento) m inv . (botanica) frutrice che cresce nei boschi ed ha infiorescenza a graspo (famiglia: Sassifragacee). (gastronomia) frutto commestibile dell'omonimo arbusto. Sillabazione: rì | bes. Pronuncia: IPA: /'ribes/ . Etimologia / Derivazione: dal latino medievale ribes a sua volta dall'arabo ribas ossia rabarbaro .