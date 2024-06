Formano i funghi

: . Il micelio è l'apparato vegetativo dei funghi ed è formato da un intreccio di filamenti detti ife, tubuli in cui scorre il protoplasma.

Italiano: Sostantivo: micobatterio . (biologia) (medicina) genere di batteri actinomiceti, di cui alcuni dannosi per l'uomo e gli animali, tendenti a formare filamenti ramificati che a volte possono confluire in un micelio. Sillabazione: mi | co | bat | tè | rio. Etimologia / Derivazione: dal latino scientifico Mycobacterium, formato da myco- e bacterium cioè "batterio" .