formaggio morbidissimo

: Lo stracchino (strachín in lombardo) è una tipologia di formaggio italiano a pasta molle e cruda e di breve stagionatura prodotto con latte vaccino intero, che può essere latte crudo (tipicamente, quelli prodotti in malga o alpeggio) oppure a latte pastorizzato, comunque sempre intero (una variante di stracchino è preparata con latte bufalino o con latte di capra), presentandosi come un formaggio grasso e morbido, con crosta spesso sottile e tenera (pelle) diventando crosta dopo stagionatura di alcune settimane, dal colore bianco.

Italiano: Sostantivo: stracchino ( approfondimento) m sing (pl.: stracchini) . formaggio italiano a pasta molle e di breve stagionatura prodotto con latte vaccino intero. Sillabazione: strac | chì | no. Etimologia / Derivazione: dal lombardo stracch, "stanco" .