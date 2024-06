Fa fluttuare gli astronauti

: Nella teoria newtoniana della gravitazione, un osservatore solidale con l'oggetto in caduta libera non è inerziale, le forze apparenti dovute alla non inerzialità del sistema di riferimento bilanciano la forza di gravità e la risultante delle forze è nulla. L'assenza di peso è la condizione che sperimenta un corpo in caduta libera. Viceversa, le moderne teorie della gravitazione (nello specifico, la Relatività generale) incorporano il principio di equivalenza; questo asserisce che non sia possibile distinguere tra forze gravitazionali e forze apparenti.

Italiano: Sostantivo: gravità ( approfondimento) f inv pesantezza o difficoltà di qualcosa. (fisica) (meccanica) tendenza di un corpo materiale a cadere verticalmente al suolo, dovuta alla sua attrazione da parte della Terra e di altri corpi celesti la gravità è la forma dello spazio-tempo. la gravità è fondamentale nell'universo ed è solo attrattiva... gravità ( citazioni). Sillabazione: gra | vi | tà.