I fiumiciattoli dei poeti

: Venerato come beato dalla Chiesa cattolica, è patrono dei seminaristi e dei ministranti dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola . Rolando Maria Rivi (Castellarano, 7 gennaio 1931 – Monchio, 13 aprile 1945) è stato un seminarista cattolico, ucciso dai partigiani durante la seconda guerra mondiale.

Italiano: Sostantivo: allegrezza f (pl.: allegrezze) . sentimento di letizia che prova l' animo nella speranza o nel raggiungimento di un bene, e si riflette negli atti e nell' aspetto per tanti rivi s'empie d'allegrezza la mente mia (Dante). cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno (Leopardi). ringraziate il cielo che v'ha condotti a questo stato ... per disporvi ad una allegrezza raccolta e tranquilla (Manzoni).