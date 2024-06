Il fiume con l Isola Sacra

: Il Tevere (chiamato anticamente prima Albula, poi Thybris ed infine Tiberis) è il principale fiume dell'Italia centrale e peninsulare; con 405 km di corso è il terzo fiume italiano per lunghezza (dopo il Po e l'Adige). Secondo solo al Po per ampiezza del bacino idrografico (17375 km²), con 324 m³/s di portata media annua alla foce è anche il terzo corso d'acqua nazionale (dopo il Po e il Ticino) per volume di trasporto.

Italiano: Nome proprio: Tevere ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) fiume dell'Italia centrale che attraversa l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Etimologia / Derivazione: l'opinione più comune delle fonti fa originare il nome da Tiberino, re latino, che sarebbe morto nelle acque del fiume .