Fiorisce fra due cuori

: L'idillio è un componimento poetico di brevi dimensioni, con spiccate caratteristiche soggettive. Una parte dei testi di Teocrito (ovvero i carmi I e III-XI) presenta un'ambientazione pastorale, che poi per estensione è stata considerata una caratteristica dell'idillio, o del "carme bucolico". C. Fu usato per la prima volta, forse, dal grammatico Artemidoro di Tarso per definire i carmi scritti da Teocrito nel III secolo a. Il nome deriva dal greco antico ed, diminutivo di ed = immagine, e quindi quadretto o bozzetto.

Italiano: Sostantivo: idillio ( approfondimento) m sing (pl.: idilli) . (letteratura) componimento di brevi dimensioni con spiccate caratteristiche soggettive. (per estensione) (arte) qualunque dipinto agreste o pastorale. (senso figurato) vita serena e tranquilla. Sillabazione: i | dìl | lio. Pronuncia: IPA: /i'dilljo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino idyllium che deriva dal greco antico ed cioè "quadretto, bozzetto" .