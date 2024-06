È feroce per istinto

: L'operazione Belva è stata un'operazione di polizia condotta in Italia dal ROS dell'Arma dei Carabinieri il 15 gennaio del 1993, che portò all'arresto del boss mafioso Salvatore Riina, detto Totò u' curtu o la Belva per via della sua ferocia, latitante dal luglio 1969. .

Italiano: Sostantivo: belva f sing (pl.: belve) . animale altamente feroce. (senso figurato) animale selvatico di grandi dimensioni, solitamente predatore. Sillabazione: bél | va. Pronuncia: IPA: /'belva/ . Etimologia / Derivazione: dal latino belua, bellua . Sinonimi: animale feroce, bestia, fiera. (senso figurato) persona crudele, persona spietata, persona efferata, persona inferocita, bruto, feroce, mostro, sanguinario, tigre, iena.