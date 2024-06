Fantasioso dotato di grande inventiva

: Christian Paul Gilbert Estrosi (Nizza, 1º luglio 1955) è un ex pilota motociclistico e politico francese, deputato, sindaco di Nizza e presidente della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra a seguito delle elezioni del 2015. .

Italiano: Aggettivo: estroso m sing . che possiede molto estro (es. estro poetico, estro musicale): ispirazione artistica. che agisce per ispirazione in modo stravagante o bizzarro "Quelle ragazze sono un po' estrose".. Sillabazione: e | stró | so. Etimologia / Derivazione: da estro, dal latino oestrus . Sinonimi: bizzarro, capriccioso, volubile. ispirato, fantasioso, vivace, creativo, geniale, stravagante, diverso, eccentrico, originale, particolare, singolare, strambo.