Si fanno a suon di musica

: Dirty Dancing (Balli proibiti) (Dirty Dancing) è un film del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il brano portante della colonna sonora, (I've Had) The Time of My Life, vinse l'Oscar ed il Golden Globe, ed i due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto. Le coreografie sono invece state affidate a Kenny Ortega che, per l’occasione, ha ideato il Dirty Mambo.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: balli m pl . plurale di ballo. Voce verbale: balli . seconda persona singolare dell'indicativo presente di ballare. prima persona singolare del congiuntivo presente di ballare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di ballare. terza persona singolare del congiuntivo presente di ballare. terza persona singolare dell'imperativo di ballare. Sillabazione: bàl | li.