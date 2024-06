La fabbrica che acquista bozzoli

: Il Civico Museo Setificio Monti è un museo della storia della seta con sede ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. . Il museo ha sede in un antico filatoio recuperato come testimonianza di archeologia industriale e presenta testimonianze delle antiche tecnologie per la lavorazione della seta e della storia di questo settore industriale nel territorio lecchese.

Tedesco: Sostantivo: Seidenspinnerei f . filatura della seta. setificio. seteria.