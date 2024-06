Si esprimono in percentuali

: La statistica è una scienza che ha come scopo lo studio quantitativo e qualitativo di un particolare fenomeno collettivo in condizioni di incertezza o non determinismo, cioè di non completa conoscenza di esso o di una sua parte. Strumento del metodo scientifico, si avvale della matematica per studiare i modi in cui un fenomeno collettivo può essere sintetizzato e compreso e ciò avviene attraverso la raccolta e l'analisi delle informazioni relative al fenomeno studiato; con il termine statistica, nel linguaggio di tutti i giorni, si indicano anche semplicemente i risultati numerici (le statistiche richiamate nei telegiornali, ad es.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: statistiche f pl . plurale di statistica. Sostantivo, forma flessa: statistiche f pl . plurale di statistica. Sillabazione: sta | tì | sti | che. Etimologia / Derivazione: vedi statistica .