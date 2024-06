Esprimono la latitudine

: Gradi – famiglia nobile europea Arrigo Gradi – calciatore italiano, di ruolo attaccante Cesare Gradi – pallavolista italiano Dario Gradi – ex calciatore e allenatore di calcio inglese con cittadinanza italiana Giuliano Gradi – politico italiano Giuseppe De Gradi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista Raniero Gradi – ex ciclista su strada italiano Stefano Gradi – scienziato, filosofo e poeta dalmata Wanani Gradi Mariadi, meglio conosciuto con lo pseudonimo Gradur – rapper francese di origine congolese .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: gradi m pl . plurale di grado l'aria condizionata deve superare i 25 gradi per evitare lo choch termico quando si entra e quando si esce dagli ambienti chiusi.. Sillabazione: grà | di. Etimologia / Derivazione: vedi grado . Sinonimi: livelli; stadi, fasi, tappe. (nella gerarchia sociale) ceti, classi, fasce, strati; ranghi, posizione gerarchica, gerarchie.