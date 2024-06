Sa esprimere il bello

: Con artista si indica generalmente una persona la cui attività si esprime nel campo dell'arte. La parola viene usata anche come sinonimo di creativo. Nel senso più ampio l'artista è una persona che esprime la sua personalità attraverso un mezzo che può essere un'arte figurativa o performativa. In un senso più stretto si definisce artista un creatore di opere dotate di valore estetico nei campi della cosiddetta cultura alta, come la pittura, la musica, l'architettura, il disegno, la moda, la scrittura, la scultura, la danza, la regia (cinematografica, teatrale e televisiva), la fotografia, la recitazione.

Italiano: Sostantivo: artista ( approfondimento) m e f sing . (professione) chi crea opere d'arte Michelangelo Buonarroti è l'artista che ha scolpito il David e dipinto il Giudizio universale.. (per estensione) chi lavora nel mondo dello spettacolo. (senso figurato) persona dotata di una sensibilità particolare. Sillabazione: ar | tì | sta. Pronuncia: IPA: /ar'tista/ . Etimologia / Derivazione: dal latino medievale artista ossia "maestro d’arte" .