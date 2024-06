Esaltare i pregi

: Il participio è chiamato così perché partecipa sia alle funzioni del verbo che a quelle del nome. . Per questa sua caratteristica era considerato, tanto nel mondo greco quanto in quello latino, non un modo verbale o un elemento appartenente al sistema verbale bensì una parte del discorso a sé.

Italiano: Verbo: Transitivo: lodare (vai alla coniugazione) . esprimere delle lodi per qualcuno o qualcosa non posso che lodare la tua inventiva.. (per estensione) esprimere una celebrazione esagerata, e spesso immeritata, di qualcuno, allo scopo di ottenere la sua benevolenza o per semplice servilismo crede di essere un poeta, ma con le sue opere non fa che lodare i potenti per il proprio tornaconto.