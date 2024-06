Un errore che sfugge

: Un'espressione idiomatica della lingua italiana, utilizzata in caso di vuoto di memoria, è "Ce l'ho sulla punta della lingua", detta quando si vuole utilizzare una certa parola in un discorso verbale, ma non la si ricorda. Sono esempi di lapsus errori linguistici e vuoti di memoria. Un lapsus (dal latino labi «scivolare», part. pass. lapsus) è un errore non intenzionale che viene compiuto quando a un movimento o azione mentale volontaria non corrisponde la rispettiva e normale concretizzazione motoria o mentale.

Italiano: Sostantivo: lapsus ( approfondimento) m inv . (grammatica) (linguistica) errore involontario compiuto nel parlare (lapsus linguae) o nello scrivere (lapsus calami), sostituendo una lettera ad un'altra, o una parola ad un'altra, o fondendo due parole insieme. (psicologia) (psicanalisi) momento di distrazione. Sillabazione: là | psus. Pronuncia: IPA: /'lapsus/ . Etimologia / Derivazione: participio passato del latino labi cioè "cadere, sdrucciolare"; significa quindi "sdrucciolamento" .