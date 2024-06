Lo era Sancho Panza

: Il termine scudiero aveva sia nell'antichità sia nel medioevo due significati diversi nell'ambiente militare. Nel primo significato indicava il valletto d'armi, ovvero un giovane incaricato di portare le armi e lo scudo del suo signore in guerra. Nella mitologia classica alcuni scudieri fungono pure da aurighi, come gli omerici Molione e Midone; anche nell'Eneide c'è un ragazzo con entrambe le mansioni, ed è agli ordini del condottiero rutulo Remo (per alcuni traduttori il passo in questione parlerebbe però di due figure distinte, uno scudiero e un auriga).

Italiano: Sostantivo: scudiero ( approfondimento) m sing (pl.: scudieri) . (sport) nel ciclismo gregario di un capitano. (araldica) valletto d'armi, ovvero un giovane cortigiano incaricato di portare lo scudo del suo signore in guerra. (araldica) allievo cavaliere, nobiluomo che si metteva alle dipendenze di un cavaliere provetto per apprendere l'uso delle armi e del cavallo, onde a sua volta diventare cavaliere.