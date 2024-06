Emarginati dal gruppo

: Il romanzo è il quinto, in ordine di pubblicazione e non di cronologia interna, del Ciclo dell'Ecumene ed è stato insignito nel 1975 del Premio Hugo per il miglior romanzo, del Premio Locus per il miglior romanzo di fantascienza, del Premio Nebula per il miglior romanzo e del Premio Jupiter. I reietti dell'altro pianeta (Dispossessed: an ambiguos utopia), noto anche come Quelli di Anarres, è uno dei più celebri romanzi di fantascienza utopica scritti da Ursula K. È stato tradotto in italiano da Riccardo Valla per Editrice Nord nel 1976. Le Guin ed è stato pubblicato da Harper & Row nel 1974.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: reietti m pl . . plurale di reietto. Sillabazione: re | ièt | ti. Etimologia / Derivazione: vedi reietto .