Ebbe inizio con la nascita di Cristo

: E. Gli anni precedenti all'era volgare sono indicati con la sigla a. c o AEC (avanti l'era volgare o avanti l'era comune e il suffisso è equivalente ad a. e. La locuzione era volgare (dal latino aera vulgaris, E. V. (dopo Cristo) che evita riferimenti a una particolare religione. (avanti Cristo). C. C. Il calendario dell'era volgare corrisponde a quello gregoriano. ), anche era comune (in inglese Common Era, C. ) è l'equivalente areligioso della sigla d. , AEV, a. v. e.

Italiano: Aggettivo: volgare m e f sing (pl.: volgari) . che è del volgo. (letterario) (storia) lingua che venne a sostituire il latino, ovvero l'italiano con la diffusione dei libri stampati ed i primi artisti e letterati presso le corti la lingua volgare ebbe un importante sopravvento.. (per estensione) poco originale. (per estensione) offensivo o osceno, senza pudore. che utilizza parole offensive, comunemente non accettate.