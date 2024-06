disumana ferocia

: L'eccidio delle Fosse Ardeatine fu l'uccisione di 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o detenuti comuni, trucidati a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione tedesche come rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, compiuto il 23 marzo da membri dei GAP romani, in cui erano rimasti uccisi 33 soldati del reggimento "Bozen" appartenente alla Ordnungspolizei, la polizia tedesca.

Italiano: Sostantivo: efferatezza f sing (pl.: efferatezze) . comportamento o azione brutale. Sillabazione: ef | fe | ra | téz | za. Pronuncia: IPA: /effera'tettsa/ . Etimologia / Derivazione: deriva da efferato .