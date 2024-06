Dischiuso dopo la pausa estiva

: Si trova nell'VIII arrondissement di Parigi, nello spazio dei Giardini degli Champs Élysées. Costruito insieme al Petit Palais e al Pont Alexandre III, l'esterno della struttura combina un'imponente facciata in pietra d'ispirazione classica, con cancellate Art Nouveau e statue allegoriche di Paul Gasq e Alfred Boucher. Il Grand Palais (in italiano: "Palazzo grande") è un grande padiglione espositivo in muratura e vetro, costruito per l'Esposizione Universale del 1900.

Italiano: Aggettivo: riaperto m pl . aperto nuovamente. Voce verbale: riaperto . participio passato di riaprire, riaprirsi. Sillabazione: ri | a | pèr | to. Pronuncia: IPA: /ria'prto/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .