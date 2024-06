Le diramano gli sposi

: Può esser realizzato con interventi normativi, come ad esempio la previsione di golden share. Per partecipazione statale si intende un intervento dello stato nell'attività economica sia a livello di impresa sia di finanza, caratterizzato dal possesso, da parte dello Stato o comunque di un ente pubblico, di partecipazioni azionarie in società private, alle volte organizzate in holding a controllo pubblico.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: partecipazioni f . plurale di partecipazione. Sillabazione: par | te | ci | pa | ziò | ni. Etimologia / Derivazione: vedi partecipazione.