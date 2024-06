Il destino nelle religioni indiane

: Il karma indica, presso le religioni e le filosofie indiane o originarie dell'India, il generico agire per raggiungere un fine, secondo il principio di «causa-effetto», quella legge secondo la quale questo agire coinvolge gli esseri senzienti vincolandoli alle conseguenze morali che ne derivano, e quindi al sasara, il ciclo delle rinascite. Karma (adattamento del termine sanscrito trascritto nel vedico kárman, più comunemente karman in italiano anche carma, devanagari: ) è un termine in uso nei Veda, dove è inteso come «atto», «evento rituale», e traducibile nelle lingue occidentali come «azione».

Italiano: Sostantivo: karma . (religione) il peso delle azioni e dei comportamenti di una persona che nel buddismo determinano l'eventuale reincarnazione.