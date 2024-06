Deposito di miele

: Nell'italiano corrente sebbene arnia sia usato anche come sinonimo di alveare, più frequentemente il termine si riferisce ad una cassetta, tipicamente di legno e costruita dall'allevatore, dove le api organizzano la loro colonia, mentre alveare viene più spesso usato per le strutture naturali, pur rimanendo sinonimo di arnia. L'arnia è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente Apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo.

Italiano: Sostantivo: alveare ( approfondimento) m sing (pl.: alveari) . (zoologia), (entomologia) nido naturale delle api. cassetta preparata dagli apicoltori per contenere le api, in funzione della produzione del miele. (senso figurato) luogo affollato. (araldica) figura araldica convenzionale a forma di cupola reticolata smaltata, abitualmente, di oro. . . .