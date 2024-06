È dentata nella cremagliera

: Il binario ferroviario è l'infrastruttura alla base di una linea ferroviaria o tranviaria; è una struttura composta da due guide o rotaie su cui transitano treni o tram; le rotaie sono profilati metallici in acciaio montati su una struttura in legno o cemento armato detta traversa per mezzo di sistemi di fissaggio (questo sistema nel suo insieme viene detto armamento); l'armamento poggia sulla massicciata o ballast che funge da fondazione ed è costituito da uno strato di materiali come ghiaia o pietrisco e ha la funzione di sorreggere l'armamento impedendone il movimento garantendo una certa elasticità alla struttura.

Italiano: Sostantivo: rotaia ( approfondimento) f sing (pl.: rotaie) . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) ciascuna delle strisce di acciaio del binario su cui sta e procede il treno o il tram. terza rotaia: per ferrovie elettriche, dove la corrente è comunicata ad una rotaia laterale aggiuntiva. (per estensione) fenditura nel terreno causata dal transito della ruota di un veicolo. Sillabazione: ro | tà | ia.