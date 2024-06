I re delle foreste canadesi

: Queste salgono come raggi cilindrici su ogni lato, proiettati ad angolo retto dalla linea mediana del cranio e si dividono a forchetta dopo breve distanza. La punta inferiore della forchetta può essere semplice oppure divisa in due o tre protuberanze talvolta appiattite. L'alce (Alces alces, Linnaeus, 1758) è il più grande cervide esistente, diffuso in Eurasia e Nordamerica. Si distingue dagli altri membri della stessa famiglia per la forma dei palchi, chiamate comunemente ma erroneamente "corna", dei maschi.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: alci ( approfondimento) f pl . (zoologia), (mammalogia) plurale di alce. Sillabazione: àl | ci. Etimologia / Derivazione: vedi alce . Iperonimi: (zoologia) esseri viventi, (dominio) eucarioti, (regno) animali, (phylum) Cordati, (tipo) Vertebrati, Amnioti, omeotermi, omotermi, (classe) Mammiferi, (superordine) Euteri, Placentati, (ordine) Artiodattili, Ruminanti, (famiglia) Cervidi.