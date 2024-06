La C della sigla ACI

: Un club (pronuncia inglese: /klb/) è un gruppo di persone unite da un interesse comune, prevalentemente socioculturale o ricreativo. .

Italiano: Sostantivo: club ( approfondimento) inv . (forestierismo) (sociologia) circolo o gruppo composto da soci orientati verso uno scopo comune. (forestierismo) locale adibito agli incontri di un circolo (per lo più ricreativo), il cui accesso è limitato ai suoi soli soci. (sport) compagnia privata col fine principale di ottenere risultati sportivi, soprattutto in Europa. (spregiativo) "epitome" della corruzione asociale quindi non inclusiva, in genere ritenuto appunto riservato ad una supposta o presunta "elite" "Io non parteciperò mai al vostro club! Siete un piccolo gruppetto insignificante".