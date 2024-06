Danzavano con i satiri

: C. Le Baccanti (in greco antico: a, Bákchai) è una tragedia di Euripide, scritta mentre l'autore era alla corte di Archelao, re di Macedonia, tra il 407 e il 406 a. C. Venne messa in scena nell'ambito di una trilogia che comprendeva anche Alcmeone a Corinto (oggi perduta) e Ifigenia in Aulide. Euripide morì pochi mesi dopo averla completata. L'opera fu rappresentata ad Atene pochi anni dopo, probabilmente nel 405 a. , sotto la direzione del figlio (o nipote) dell'autore, chiamato anch'egli Euripide.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: baccanti m e f pl . (storia) plurale di baccante. Sillabazione: bac | càn | ti. Etimologia / Derivazione: vedi baccante . Sinonimi: (nell’antichità) menadi. (per estensione) invasate.