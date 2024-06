Crea uno stato di disagio

: . L'imbarazzo (dallo spagnolo cinquecentesco embarazo, "ingombro materiale") è uno stato emotivo più o meno intenso e generalmente di breve durata che si manifesta esclusivamente in una situazione sociale.

Italiano: Sostantivo: imbarazzo ( approfondimento) m sing (pl.: imbarazzi) . (psicologia) intenso stato emotivo di disgusto e disagio di breve durata che si manifesta in una situazione sociale, causato da una situazione moralmente poco accettabile. (per estensione) condizione momentanea o durevole per derisione li ha messi in imbarazzo facendo domande che non lo riguardano.. (per estensione) situazione portata quasi al limite, persino con rossore sul volto di una o più persone anche per maleducazione di altri individui alcuni reagiscono in modo perentorio per un imbarazzo provocato volontariamente.