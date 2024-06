Cosi è la resistenza di chi non reagisce

: Una casa passiva (Passivhaus secondo il termine originale di lingua tedesca, passive house in lingua inglese) o edificio passivo, in bioedilizia, è un edificio che “copre” la maggior parte del suo fabbisogno di energia per riscaldamento e raffrescamento ambientale interno ricorrendo a dispositivi passivi. .

Italiano: Aggettivo, forma flessa: passiva f sing . femminile singolare di passivo. Voce verbale: passiva . indicativo presente, terza persona singolare di passivare. imperativo presente, seconda persona singolare di passivare. indicativo imperfetto, terza persona singolare di passire. Sillabazione: pas | sì | va. Pronuncia: IPA: [pas'siva] -> IPA: /pas.'si.va/ . Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi passivo (voci verbali) vedi passivare e vedi passire.