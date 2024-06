La corrente di Monet

: Questa idea si materializzò nel 1874, in una mostra a Parigi, in cui vennero riunite molte opere. Dopo aver provocato scandali e subìto rifiuti dal Salon, i giovani artisti decisero di unire le forze per organizzare mostre indipendenti. Il gruppo degli impressionisti si formó nel 1860. L'Impressionismo è una corrente artistica sviluppata in Francia, soprattutto a Parigi, nella seconda metà dell'Ottocento, e durante il Novecento.

. Italiano: Sostantivo: impressionismo ( approfondimento) m inv . (storia) (arte) movimento artistico della seconda metà del diciannovesimo secolo caratterizzato dalla pittura "en plein air". Sillabazione: im | pres | sio | nì | smo. Pronuncia: IPA: /impressjo'nizmo/ . Etimologia / Derivazione: dal francese impressionnisme . Citazione: Parole derivate: neoimpressionismo, postimpressionismo.