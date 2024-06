Correda il cellulare

: Un caricabatterie è un dispositivo elettrico o elettronico, con la funzione di ricaricare le batterie ricaricabili, scariche; a questo scopo, deve fornire una energia adeguata alla cella secondaria, basata sulla tensione di lavoro della batteria e sulla sua capacità di carica. La corrente elettrica necessaria per la ricarica delle batterie, è solitamente di tipo continuo (DC) e di valori elettrici anche molto differenti: ad esempio, una tipica batteria per automobili da 12 V e 120 Ah, offre una capacità di 1440 Wh, e quindi risulterà essere molto diversa da una per telefono cellulare con valori elettrici (ad esempio) di 5 V e 3 Ah, che offre una capacità di soli 15 Wh.

Italiano: Sostantivo: caricabatterie ( approfondimento) m inv . (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) dispositivo per caricare batterie. Sillabazione: ca |ri | ca | bat | te | rì | e. Pronuncia: IPA: /,karikabatte'rie/ . Etimologia / Derivazione: da caricare e batterie . Sinonimi: (fisica) (elettronica) caricabatteria.