Il coraggio dello sfacciato

: La quarta e ultima stagione della serie televisiva L'uomo nell'alto castello (The Man in the High Castle), composta da 10 episodi, è stata pubblicata interamente sul servizio di streaming on demand Amazon Video il 15 novembre 2019 in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. .

Italiano: Sostantivo: ardire m . uso del verbo sostantivato: temerarietà, coraggio avrai tu dunque l'ardire.. Verbo: Intransitivo: ardire (vai alla coniugazione) . agire di chi ha animo pieno di coraggio e di ardimento . Sillabazione: ar | dì | re. Pronuncia: IPA: /ar'dire// . Etimologia / Derivazione: dal francone hardjan indurare, o forse dal latino ardescere . Sinonimi: coraggio, audacia, temerarietà, eroismo, baldanza.