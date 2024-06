Copiato nei gesti

: Imitatio vitae («imitazione della vita») è una locuzione latina frequentemente citata in ambito teatrale, con riferimento alla creazione artistica. L'espressione è estrapolata da una più ampio conteso che è, nella sua completezza, il seguente: La frase, per noi perduta nella citazione originale, è generalmente attribuita a Cicerone nel De re publica anche se non vi è certezza sull'appartenenza a quest'ultima opera.

Italiano: Aggettivo: imitato m sing . preso come esempio. (musica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: imitato . participio passato di imitare. Sillabazione: i | mi | tà | to. Pronuncia: IPA: /imi'tato/ . Etimologia / Derivazione: vedi imitare . Sinonimi: copiato, riprodotto, rifatto, scopiazzato, plagiato. seguito, ripreso, richiamato, riecheggiato, emulato. interpretato, mimato, parodiato.