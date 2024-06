Si contendono il palio

: Il nome deriva dall'argilla, o creta, presente nel terreno, che dà al paesaggio il caratteristico colore grigio-azzurro e un'apparenza spesso descritta come lunare. Le Crete Senesi sono la zona a sud-est della città di Siena, che include i territori comunali di Asciano, Buonconvento, Montalcino (parte ex comune di San Giovanni d'Asso), Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, Pienza, e Trequanda, tutti in provincia di Siena.

Italiano: Verbo: Intransitivo: abbruccià . (regionale) toscano: (termine un tempo comune nel senese e nell'aretino) fare scuro, imbrunire, farsi notte, annottare..