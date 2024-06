Condimento per il pesce

: La salsa è solitamente usata per i piatti a base di pesce. La salsa tartara è una salsa bianca e densa a base di maionese con l'aggiunta di cetrioli tritati, capperi e cipolla (o erba cipollina). Talvolta alla salsa sono aggiunte uova sode tritate, olive, rafano, aceto e spesso la senape è usata come emulsionante. .

Italiano: Sostantivo: fecola f (pl.: fecole) . sostanza farinosa analoga all'amido, estratta da radici. (gastronomia) sostanza amidacea che si ricava dalle patate mediante processo fisico e si presenta in microgranuli, assimilabili al tatto ad una polvere, che tendono a legare tra di loro per effetto dell'attrito allo scorrimento. Il suo utilizzo è particolarmente accentuato in pasticceria dove, in sostituzione di parte della farina contribuisce a dare volume e morbidezza alle preparazioni, in particolare, di dolci montati.