Con l ultima si salda

: 1194 del codice civile, quota in conto interessi e oneri accessori precedono il rimborso del capitale. ) è stabilita dal piano di ammortamento. La rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito. In Italia, secondo quanto previsto all'art. La cadenza con cui pagare (mensile, trimestrale ecc. Quindi, il debito residuo si calcola sottraendo al capitale iniziale l'importo della rata, togliendo prima interessi e spese. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

Italiano: Sostantivo: rata ( approfondimento) f sing (pl.: rate) . (diritto) (economia) pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito, formato da una quota di capitale e da una di interessi. (per estensione) quantitativo prefissato di merci o di altri oggetti. Sillabazione: rà | ta. Pronuncia: IPA: /'rata/ . Etimologia / Derivazione: dal latino rata (pars) (parte) stabilita, femminile di ratus ossia "stabilito" .