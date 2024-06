Con poche probabilità di salvezza

: È stato presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 38º Festival di Cannes. Cercasi Susan disperatamente (Desperately Seeking Susan) è un film del 1985 diretto da Susan Seidelman e interpretato da Rosanna Arquette, Madonna e da Aidan Quinn. Ispirato in parte al film: Céline e Julie vanno in barca (Céline et Julie Vont en Bateau), di Jacques Rivette, del 1974. .

Italiano: Avverbio: disperatamente . in modo disperato, con disperazione. Sillabazione: di | spe | ra | ta | mén | te. Etimologia / Derivazione: composto dall'aggettivo disperato e dal suffisso -mente .