Un colore tra il rosso e il marrone

: Per sineddoche, nel linguaggio comune con mogano si intende il legno derivato dall'omonimo albero che cresce esclusivamente in America, appartenente al genere Swietenia (da non confondere con i mogani africani o altri surrogati). Il mogano è uno tra i tipi di legni più resistenti in natura. .

Italiano: Aggettivo: mogano ( approfondimento) m e f inv . (colore) (fisica) di colore bruno rossastro. Sostantivo: mogano ( approfondimento) m sing . (botanica) (falegnameria) legno pregiato di colore marrone rossastro di discreta consistenza. Sillabazione: mò | ga | no. Pronuncia: IPA: // . Etimologia / Derivazione: dall'amerindio di Haiti mohogoni, attraverso l'inglese mahogany . Sinonimi: (popolare), (toscano) magogano.