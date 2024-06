Un colore del cielo al tramonto

: Quest'ultima caratteristica l'ha fatta chiamare in passato anche “acne rosacea”, denominazione in disuso per non confonderla con l'acne. La rosacea è una dermatosi cronica, ovvero un’alterazione patologica della cute, che interessa di solito l'area centrale del volto e si manifesta con eritema, con teleangectasie e con lesioni infiammatorie di tipo acneiforme (cioè con papule e pustole simili a quelle dell'acne).

Italiano: Sostantivo: rosacea f sing (pl.: rosacee) . (medicina) malattia della pelle avente come sintomo l'arrossamento del viso. (botanica) pianta. Sillabazione: ro | sà | ce | a. Pronuncia: IPA: /ro'zatea/ . Etimologia / Derivazione: deriva da rosaceo .