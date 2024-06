Un colloquio informale

: Corrado Nuzzo (Tricase, 25 marzo 1971) e Maria Di Biase (Montréal, 17 dicembre 1974) sono una coppia di attori e comici italiani. .

Francese: Verbo: Intransitivo: agir (vai alla coniugazione) 2° gruppo (riflessivo: s'agir) . agire il faut agir pour lutter contre la pauvreté - bisogna agire per lottare contro la povertà. il faut agir et non parler - bisogna agire, non parlare. agir d’autorité - agire d'autorità. agir contre ses intérêts - agire contro i propri interessi.. agire, comportarsi il n’agit pas comme il devrait - non si comporta come dovrebbe.