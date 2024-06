La città della Barilla

: Antica capitale del ducato di Parma e Piacenza (1545-1859), la città di Parma è sede universitaria dall'XI secolo. Parma (AFI: /'parma/, ; Pärma in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 198 730 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e seconda città dell'Emilia-Romagna per popolazione dopo il capoluogo regionale Bologna. È inoltre sede dal 2004 dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); dal 1956 del Magistrato per il Po, oggi Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO); dal 1990 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdbPo); e dal 1994 di un Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) dei Carabinieri, con competenza sull'Italia settentrionale.

Italiano: Nome proprio: Parma ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) Capoluogo di Provincia della regione Emilia-Romagna in Italia. Sillabazione: Pàr | ma. Pronuncia: IPA: /'parma/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: Derivazione del toponimo dai nomi documentati di tribù etrusche «Parmii» o «Parmnial». Secondo altri, invece, il nome deriva dalla voce latina parma/parmae, scudo rotondo che richiama la forma della città.