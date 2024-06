La ciliegia sul gelato

: , 1753), o ciliegio acido, è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee. Il frutto del ciliegio acido è simile alla ciliegia del ciliegio dolce (Prunus avium). Il ciliegio aspro (Prunus cerasus L. .

Italiano: Sostantivo: amarena ( approfondimento) f sing (pl.: amarene) . (botanica) tipo di ciliegia leggermente amara prodotta dall'amareno (Prunus cerasus) appartenente alla famiglia delle rosacee. (per estensione) sciroppo prodotto da questo tipo di frutto normalmente utilizzato per i dolci, come prodotto finito anche con un po' di amarene intere o più o meno intatte gelato affogato con panna ed amarena nonché cioccolato fondente fuso e granella.