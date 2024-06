Il ceto con i blasoni

: Esso viene spesso, e incorrettamente, usato come sinonimo di trattamento. Il titolo è in onomastica un appellativo riferito ad un individuo in base al ruolo che ricopre, alla carica che esercita, al titolo nobiliare che detiene o per altri meriti. I trattamenti erano stati distinti dai titoli nobiliari veri e proprî nell'ultimo Ordinamento dello stato nobiliare italiano, al pari delle "qualifiche nobiliari".

Italiano: Aggettivo: nobiliare m e f sing (pl.: nobiliari) . (storia), (sociologia), (politica), (diritto) inerente alla nobiltà. Sillabazione: no | bi | lià | re. Pronuncia: IPA: /nobi'ljare/ . Etimologia / Derivazione: deriva da nobile . Sinonimi: gentilizio, nobile, aristocratico, patrizio, blasonato, titolato. Contrari: plebeo, popolare, popolano.