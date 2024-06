Il cartiglio posto sulla Croce

: Secondo quanto riferito dal vangelo di Giovanni, l'iscrizione recitava "Gesù nazareno, re dei giudei" e sarebbe stata scritta in ebraico, latino e greco. In realtà l'esatta composizione delle parole è incerta, in quanto la condanna è riportata in modo differente dai quattro vangeli canonici. Nei Vangeli, il titulus crucis (titolo della croce) fu un'iscrizione apposta sopra la croce durante la crocifissione di Gesù.

Latino: Sostantivo, forma flessa: inrisui m . dativo singolare di inrisus. Sillabazione: in | ri | su | i. Pronuncia: (pronuncia classica) IPA: /in'ri.su.i/. (pronuncia ecclesiastica) IPA: /in'ri.su.i/. Etimologia / Derivazione: vedi inrisus .