Cappello a visiera

: Il copricapo è un capo di abbigliamento destinato a coprire in modo parziale o totale la testa. È costituito solitamente da una visiera o da una tesa, o ala, o falda, e dalla cupola, o corona. La tesa copre la base della cupola, ossia la parte del cappello a forma di calotta, troncoconica oppure ovale. Serve per proteggersi dall'eventuale sole, freddo, pioggia oppure per uso estetico o per una protezione igienica, oppure ancora a scopi sociali.

Italiano: Sostantivo: berretto ( approfondimento) m sing (pl.: berretti) . (abbigliamento) copricapo di varie fogge, quasi sempre con una tesa davanti al viso. Sillabazione: ber | rét | to. Pronuncia: IPA: /ber'retto/ . Etimologia / Derivazione: da berretta . Sinonimi: basco, berretta, cappello, cappuccio, coppola, copricapo.