Il capoluogo del Galles

: Cardiff (in gallese: Caerdydd) è una città del Regno Unito, capoluogo e più importante centro del Galles. È l'undicesima città del Paese e si trova sulla baia di Bristol alla foce del Taff, nel sud-est del Galles e vicino al confine con l'Inghilterra. Come principale centro commerciale del Galles, Cardiff è la base per la maggior parte delle istituzioni culturali ed è la sede del parlamento gallese.

Italiano: Nome proprio: Galles ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) Nazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. È situato nella parte sud-occidentale dell'Isola della Gran Bretagna, con capitale Cardiff.. Sillabazione: gal | les . Pronuncia: ['ga:lles] . Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .